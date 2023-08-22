「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）這次沒有代表希臘參加世界盃籃球賽，他前日對美媒TMZ說，他肯定願意在NBA生涯結束後前往沙烏地阿拉伯打球，因為他不會拒絕賺大錢的機會。被問及此事時，阿提托康波說：「當然願意啊。」提到自己的價碼還笑說：「肯定是很多錢啦！」

阿提托康波還回頭補充說：「如果NBA和沙烏地聯盟達成交易之類的，我肯定會參與。」言談之間，阿提托康波表示他對沙烏地阿拉伯很有好感，畢竟沙烏地近年砸錢給運動員毫不手軟，而且阿提托康波並不像一般美國人那樣敵視沙烏地。

先前法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）拒絕沙烏地聯賽數億美元的天價年薪，阿提托康波就開玩笑寫道：「你們來買我吧，我長得很像姆巴佩。」NBA近年薪水急速膨脹，阿提托康波下一季年薪4560萬美元也只在聯盟排名第8。

沙烏地阿拉伯以及其他中東石油國常被美媒批評「體育漂白」「血錢」，最著名是高爾夫球聯盟LIV，他們與美巡賽PGA惡性競爭，引起職業球員對立與贊助商抵制。今年6月傳出PGA與LIV雙方打算合併的消息，暫時停下這場超過1年的爭鬥。名人堂球星巴克利（Charles Barkley）曾說：「我們誰沒拿過血錢？我們沒有體育漂白？當你身處職業運動，你總是會賺到一些不太高尚的錢。」