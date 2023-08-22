美國企業盡職調查業者美思明智集團（Mintz Group）的北京辦公室今年3月被中國大陸有關部門突擊搜查，5名陸籍職員被拘留；北京市統計局上月初對美思明智處以約1068萬元人民幣的罰款，並指該公司從事未經批准的統計工作。

《華爾街日報》報導，北京市統計局發布一系列有關美思明智案的文件，試圖與該公司取得聯繫。該機構先是在4月發布一份裁決，闡述對美思明智的處罰意向，並指出該公司有權提供陳述並可要求舉行聽證會為自己申辯。該機構隨後於5月發布公告，稱無法將4月份的裁決書送交美思明智，並要求該公司前來領取裁決書。

在7月5日的裁決中，北京市統計局責令美思明智停止「涉外調查」，並對該公司處以約1068萬元人民幣的行政處罰，其中一半為沒收的非法所得，另一半為罰款。根據裁決書，此案來源是公安部門提供的線索。

裁決書稱，美思明智違反了中國大陸兩部法規中的規定，分別涉及統計工作和「涉外調查」。這些法規要求任何希望在中國大陸進行統計調查的境外組織和個人必須通過已取得必要許可證的機構，以開展此類涉外調查工作。

根據裁決書，在收到北京市統計局的處罰決定書後，美思明智有權在60日內向北京市人民政府申請行政覆議，或在6個月內向北京市西城區人民法院提起行政訴訟。

雖然該通知已在北京市統計局網站上發布了幾周，美思明智至今未公布它受到的處罰。該統計局發布的通知標題含糊，沒有明確提及美思明智，僅提及行政處罰決定書的送達。

美思明智先前曾表示，已獲得在中國大陸開展業務的許可，並在法律允許的範圍內透明經營。