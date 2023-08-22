高雄三民區30歲劉姓女房仲昨日深夜未歸，老公31歲陳姓男子發現劉女在她同事34歲尤姓男子家過夜，心生不滿今日凌晨找2名友人到尤男家樓下理論，雙方劍拔弩張，尤男率先動手推擠，陳男等3人見狀反擊，尤男寡不敵眾被打得鼻青臉腫。警方獲報到場，將4人逮捕，雙方都有受傷並互告傷害，全案依傷害、妨害秩序罪嫌移送法辦。
據悉，劉女與陳男結婚約2年，但近期陳男發現劉女與尤男關係曖昧，陳男時常與尤男在電話中爭執，昨日深夜陳男發現劉女還未回家，第六感認為劉女就在尤男家中！氣炸今日凌晨找友人37歲廖姓、31歲林姓男子助陣，到三民區皓東路229巷找尤男理論。
陳男一到場，果然發現劉女就在尤男家中過夜，在與尤男爭吵過程中，尤男率先出手推擠，陳男3人見狀立即出拳反擊，尤男在寡不敵眾中敗陣，被痛打成鼻青臉腫，劉女則在一旁嚇傻，看4人上演全武行。
三民二分局警方獲報到場，立即將4人逮捕，尤男頭部挫傷，協助送醫治療無大礙，陳男等3人則均為手腳輕傷。雙方均互相提告傷害，警方訊後依傷害、妨害秩序罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。
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