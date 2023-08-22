台中一名孫姓婦人去年到全聯福利中心借廁所，被拒絕後竟當場情緒失控，企圖強闖並揚言要「尿在辦公室」，轄區員警獲報後到場處理，怎料卻反遭孫女狠咬一口，當場將孫女依現行犯逮捕。法官依犯妨害公務執行罪，處拘役20日，得易科罰金，可上訴。

據判決書指出，去年10月8日下午近5時許，孫女至全聯福利中心某門市，向店經理借用廁所，但因店內廁所不外借，故經理拒絶並報警處理。

臺中市警局協和派出所周、卓姓員警據報到場後，向孫女表示店內不外借廁所，孫女則強行推開店內辦公室大門入內，並表示要「尿在辦公室」，周員拉住孫女並欲架住其往外離開現場時，孫女竟以嘴巴咬住周員右手肘，致其受有右肘人咬傷（約4公分直徑）等傷害，當場被依妨害警方公務執行移送法辦。

法官審酌孫女因向全聯門市借廁所未果而生糾紛，員警據報到場處理後，仍執意進入門市辦公室內，並表示要尿在辦公室，經員警制止後，竟以口咬傷周員，侵害警察機關執行職務之嚴正性，並影響社會秩序及國家公權力之執行，自應予非難。

法官兼衡孫女犯罪之動機、目的、手段，並於審理時終能坦承犯行，犯後態度尚有可取之處；考量其今年2、3月間發生車禍事故及遭配偶毆打，受有肋骨斷裂之傷勢，入監執行後，又因刷地不慎摔倒，目前已無工作收入，母親罹患阿茲海默症，家庭經濟狀況勉持等一切情狀，法官依犯妨害公務執行罪，處拘役20日，得易科罰金，可上訴。