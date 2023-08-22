台北市國民黨部主委黃呂錦茹不滿鏡週刊報導，蕭景田涉台北市議員林杏兒賄選案，刊登她的照片並在下方以文字說明「賄款是她拜託」等文字，她提告求償50萬元，台北地方法院認為，無法證明她知悉行賄或拜託蕭景田行賄，判週刊及2記者連帶賠償10萬元。可上訴。

黃呂錦茹提告主張，今年1月11日出版的鏡週刊中，於標題「搭林杏兒競總車送文宣夾現金蕭景田買票影音檔曝光」一文，內文中敘述：「曾（指曾繁川）則回應：『我跟妳發自內心話，我懂妳的意思，這是我們自己…因為我簡單跟妳講，因為黃呂主委（指原告）特別拜託蕭主委（蕭景田），因為過去蕭主委在二０一八年的時候，他那時候還沒擔任主委，他就是有在幫林杏兒的忙。』

她說，週刊指出，「蕭有替林杏兒賄選之嫌，並意外提到國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹恐怕也知情」，並在報導她的照片下方之文字說明稱：「本刊取得的錄音檔中，曾繁川曾向W女説，錢是國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（圖）拜託蕭景田給大家的。」等不實言論，並據為報導，惡意抹黑她知悉蕭景田為林杏兒賄選、賄款是她請蕭景田給大家，貶低她人格及社會評價。

黃呂錦茹主張，這些不實報導侵害她名譽權，造成她精神上損害，2名報導的記者受僱在精傳媒公司，該2人因執行職務不法侵害她名譽權，精傳媒公司及負責人等，應與該2人連帶負損害賠償責任，連帶賠償50萬元，並將本案判決刊登三大報各1日，以回復名譽。

台北地院認為，鏡週刊在黃呂錦茹的圖片下方，以敘述方式明確指稱賄款是她拜託蕭景田給大家（即賄選行賄對象），陳述明確、肯定，此言論性質乃事實陳述，並非意見表達，她雖身為黨部主委，但並不代表她對此知情。

北院指指出，鏡週刊查證證據僅錄音譯文而已，而該錄音譯文僅為曾某與Ｗ女之對話，依該譯文內容，陳述模糊，有諸多語意待解釋之處，實無法證明黃呂錦茹知悉行賄之事，也不能證實賄款是她拜託蕭景田所為，判決精傳媒公司與2名記者連帶賠償10萬元。可上訴。