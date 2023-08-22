高雄市大寮區1名許姓男子到小港區建案工地做臨時工，沒幾天就因為缺錢打自家工地主意，趁假日凌晨潛入案場偷走電纜線，警方循線找嫌犯，才揭開真相，而他也已將成本約2萬元的電纜線以7000元賤賣，訊後被依法送辦。

高雄小港區某建案工地負責人20日早上巡視工地時，發現放置電纜線的倉庫，已上鎖的鏈條竟遭剪斷，內部原料10多捲電纜線不翼而飛，立即向高松派出所報案，警方也迅速鎖定可疑做案機車。

警方到機車停放處埋伏，趁著車主取車之際，上前表明身份，經詢車主後得知，該車平時均由兒子使用，隨後便至犯嫌租屋處將51歲的許姓竊嫌查緝到案。

深入調查才發現，原來這名許姓嫌犯是自家員工，上周剛到該工地工作，因在外負債累累還不出錢，趁深夜工地無人看守之際，鋌而走險侵入竊取工地內剛進貨的電纜線，並將成本約新台幣2萬元電纜線，以僅7000元價格賤賣予資源回收廠，全案詢後依竊盜罪函送高雄地檢署偵辦。