鴻海創辦人郭台銘引用童話「三隻小豬」，將民進黨2024總統參選人賴清德比喻為大野狼，並邀約民眾黨參選人柯文哲、國民黨參選人侯友宜一同喝咖啡，說要一起坐下來聊聊。對此，華府智庫「德國馬歇爾基金會」印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）質疑，郭台銘這樣做有意義嗎？

郭台銘本月17日在「主流民意大聯盟雲林旅外鄉親後援會」活動上提到，在童話「三隻小豬」裡，豬大哥和豬二哥就是不團結才讓大野狼分別擊破，自己邀請侯友宜、柯文哲一起坐下來喝咖啡，談合作下架民進黨、打敗「大野狼」賴清德。然而郭19日在基隆造勢時，又改口批評侯、柯2人對不起台灣人民。

對於郭台銘的說法，葛來儀20日在推特（X）發文稱，「郭台銘呼籲柯文哲、侯友宜跟他合作打敗賴清德，就像三隻小豬聯合起來打退打野狼，然而只有2名參選人可以組團對抗綠營，更僅有1人能成為(在野)推出的選票上候選人，那以這個童話故事比喻真的有意義嗎？」

Terry Gou calls for Hou, Ko and himself to collaborate to defeat Lai. The 3 little pigs united to defeat the wolf, but only 2 candidates can unite to run against Lai, & only 1 person can be at the top of the ticket. So is this fairy tale really relevant? https://t.co/BnAxvWjEOA — Bonnie Glaser / 葛來儀 🇺🇦 (@BonnieGlaser) August 19, 2023

網友則紛紛留言，「郭柯配已經破局，柯文哲明確說不可能」、「這就是台灣的選舉數學」、「我想郭台銘也不知道自己在說什麼，或許說『三個臭皮匠，勝過一個諸葛亮』可能比較貼近他要表達的意思。」