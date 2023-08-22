大陸國台辦主任宋濤今天（22日）表示，大陸推動數位經濟與先進製造業、現代服務業深度融合。新一代的訊息技術、人工智慧、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、綠色環保將成為新的增長引擎，這都為兩岸經濟合作提供了新的機遇和更廣闊的空間。

第十四屆津台投資合作洽談會今天在天津開幕，宋濤致詞時表示，今年上半年中國大陸GDP同比增長5.5％，社會消費品零售總額同比增長8.2％，固定資產投資同比增長3.8％，第三產業增加值同比增長6.4％。這一系列的指標說明大陸經濟恢復速度領先，全球主要經濟體長期向好基本面沒有改變，彰顯巨大的發展韌性和潛力。

宋濤指出，當前大陸正在加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，推動數位經濟與先進製造業、現代服務業深度融合。新一代的訊息技術、人工智慧、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、綠色環保將成為新的增長引擎，這都為兩岸經濟合作提供了新的機遇和更廣闊的空間。希望廣大台胞台商堅定信心，紮根大陸發展，充分把握中國式現代化的機遇，分享大陸高質量的發展的成果，趁時趁勢，實現更好發展，壯大中華民族精神。

宋濤引述總書記習近平強調，大陸始終尊重、關愛、造福台灣同胞，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展。大陸全面貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，秉持兩岸一家親的理念，傾聽兩岸同胞要和平、要發展、要交流，要合作的主流民意，用心、用情、用力為台灣同胞、台企辦實事、做好事、解難事。

宋濤舉例，大陸努力推動小三通客運航線復航，鼓勵支持兩岸航空業者大幅增加兩岸航班航線。大陸關心台灣農漁民申請為恢復台灣多項農漁產品輸入大陸提供幫助，參與引導廣大台企拓展大陸內銷市場，參與大陸國家重大發展戰略，融入新發展格局。

宋濤表示，大陸積極探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區，推動兩岸交流合作向更光明、更深層次發展。大陸推動有關方面大幅提升台胞使用大陸移動支付的便利性和體驗感，積極為台灣青年來大陸學習、實習、就業、創業提供服務，搭建平台。大陸所做的一切就是為了讓台胞、台企更有獲得感、幸福感、安全感和參與民族復興的自豪感。

宋濤表示，習近平總書記指出，民族復興與國家統一是民心所向、大勢所趨，兩岸關係和平發展是維護台海和平穩定、促進共同發展、造福兩岸同胞通向民族復興的正確道路。

宋濤指出，當前兩岸關係正面臨著和平與戰爭，繁榮與衰退的兩條道路、兩種前景的選擇，歷史已經並將繼續證明台獨嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益，只會給台灣同胞帶來深重災難，是走不通的絕路。

宋濤呼籲，希望廣大台胞秉持民族大義，擔當歷史責任，旗幟鮮明的體現堅持一個中國的九二共識，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，與大陸同胞攜手同心，共同維護台海和平穩定，共創中華民族綿長福祉，共享民族復興的偉大榮光。