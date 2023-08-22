協和電廠更新改建計畫（含第四天然氣接收站）因涉及填海造陸，外界認為恐影響周遭環境，而東移的3.0方案更被視為恐影響基隆港發展，因此爭議仍大、依舊卡關在環評專案小組審查，對此，甫上任的環境部部長薛富盛表示，上任後會列為積極推動的項目，盼擴大公民或環團的參與，會多聽他們的聲音，也會拜會基隆市市長謝國樑，希望大家開誠布公，為更美好的台灣努力。

薛富盛說，四接環評已拖了很多年了，從2018年就開始一直進行，也經過5次環評委員開會討論，瞭解討論過程中，還有環團或縣市政府有不同的看法，上任後會列為積極推動的項目，盼擴大公民或環團的參與，會多聽他們的聲音，也會拜會基隆市市長謝國樑，希望大家開誠布公，為更美好的台灣努力。

薛富盛提及，要達2050年淨零碳排包括能源轉型、產業轉型、生活轉型等，每一個人都相關的議題，希望變成公正的社會，而轉型有賴大家的努力，盼灌輸全民重視環境教育、公共議題的參與，未來會強化與大家的鏈結，希望大家更理想更有理性也因應國家發展共同推動產業升級也兼顧環保及永續的議題。