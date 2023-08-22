環境部22日舉行揭牌暨部長布達典禮，行政院長陳建仁（左）將印信交給首任部長薛富盛（右）。（郭吉銓攝）

為因應氣候變遷、資源循環等議題，立法院日前三讀通過環境部組織法，並新設氣候變遷署、資源循環署等三級單位，首任部長由中興大學前校長薛富盛接任。

薛富盛受訪時表示，任校長後能夠有機會為國家做貢獻，雖然心裡的壓力很大，但會全力以赴把在學術界、特別是過去8年在中興大學主持校務、脫胎換骨的精神帶至環境部，特別是氣候變遷、資源浩劫對環境部很重要議題，期許未來環境部能對台灣永續的發展做重要的貢獻。

薛富盛說，氣候變遷是急迫的重要議題，環境部成立也新增2個署包括氣候變遷署、資源循環署等，目標包括要與國際同步要在2050年淨零碳排、不只零排放也要零廢棄的精神，把循環精神帶至國家資源、經濟發展及環境保護面向，透過循環達到永續環境的目標。

薛富盛致詞時指出，各位跟他一同見證環保署升格為環境部，環境永續不只是我國的使命，也是與全球共同面對挑戰，如7月均溫創下史上新高，造成酷熱、暴雨、夏威夷野火、巴拿馬運河大乾旱等災害，大家都目睹到氣候變遷以前所未有的速度影響每一個角落，面對環境變遷要全力以赴應對，氣候變遷造成的各種衝擊。

薛富盛強調，在總統蔡英文的指引下要貫徹2050淨零路徑的推動，並以淨零做為終極目標，導入循環理念、落實零排放、零廢棄，也與社會大眾、公民團體及環團的對話，透過能源轉型、產業轉型、生活轉型、社會轉型等轉型，讓台灣成為具有韌性，且可以永續發展的環境。

薛富盛說，環境部成立後會從以往的汙染管制提升為預防管理，並擴大及深化為環境治理，而氣候變遷、資源循環、化學管理、環境管理等為重要且是迫在眉睫的重要議題，因此要擴大跨部會合作，也會強化全民的環教並與國內學術界及研究機構緊密結合，連結產業生態面，讓大家共同守護台灣美麗的家園。