澎湃新聞22日報導，自8月8日，碧桂園爆出未能支付美元債票息以來，據統計，截至8月21日，在滬深兩市，至少49家上市公司遭投資者問詢與碧桂園的業務往來、應收帳款等。有供應商指已成立專門小組，另有銀行闢謠有「千億（人民幣，下同）貸款」存在。

49家上市公司涉及房地產的上下游產業公司，如設計公司、家電供應商、精裝公司、建築材料供應商及與碧桂園合作的房地產開發企業和銀行等。

有供應商稱，在碧桂園債務問題浮出水面之前，已經停止向碧桂園公司直接供貨；也有銀行藉機闢謠「千億貸款」的傳言，更多的公司表示透過工抵房等手段加大收款力度。

澎湃新聞報導，整理滬深兩市投資者互動平台資訊顯示，近40家供應商被投資人問詢與碧桂園業務往來。

8月21日，面對投資人詢問「金螳螂對碧桂園的應收款是否用工抵房還款呢」，「金螳螂」回應稱，和碧桂園合作非常少，應收未收款項也非常少，目前還沒有碰到抵房還款的情況。

8月18日，「惠達衛浴」在對投資人的回復中稱，公司近幾年與碧桂園存在業務來往，自碧桂園出現階段性流動壓力問題以來，公司已成立專門應收帳款管理小組，通過現款現貨、工抵優質房源加法律訴訟等措施最大程度地降低潛在風險，維護公司及股東合法權益。

「帝歐家居」回復投資者提出的有關「碧桂園債務問題」時表示，公司已高度關注，並從去年初開始就採取了強有力的措施，通過收取現金的方式大幅降低了應收款；目前又透過工抵優質房源加現款現貨等措施，達到進一步快速降低應收帳款同時又能保持繼續供貨的目的。目前局勢總體可控。

「蒙娜麗莎」指出，公司近幾年均與碧桂園有業務來往。部分房地產企業資金流動性出現問題以來，公司透過成立專門小組加強對工程業務風險管控，主動收縮部分風險較大房地產專案訂單，並已按相關會計準則單項計提壞帳準備，同時積極採取以工抵房、法律等措施追回款項。

近年，越來越多的房企合作開發項目，「濱江集團」便是其中之一。濱江集團在8月16日回復稱，今年初，公司完成了對碧桂園持有溫州濱江壹號項目50％的股權收購，對該項目的持股比例為100％，目前該專案已交付，僅剩餘1個在杭州與碧桂園合作項目，目前正常建設中。

澎湃新聞報導，根據上海證券交易所和深圳證券交易所互動平台資訊統計，8月至今，投資者至少向浙商銀行、江陰銀行、中國平安、交通銀行、民生銀行、浙商銀行、中國銀行、招商銀行、興業銀行九家銀行提問關於碧桂園的問題。

問題涉及碧桂園在銀行的風險敞口、壞帳金額、貸款餘額等問題，截至目前，僅浙商銀行和江陰銀行回復了投資者的提問。

江陰銀行回復稱，該行對碧桂園無集團授信。截至2022年底，該行住房抵押貸款占貸款總額比例僅9.72％，規模較小，整體風險可控之類。

浙商銀行在回復中否認了「千億貸款」傳言，「截至2022年末，我行最大單一借款人貸款餘額為63億元，不存在上千億元的情況。前十大貸款客戶中，歸屬房地產業的貸款餘額為181億元，占我行發放貸款和墊款總額的1.18％。」