DON DON DONKI 三號店在南港CITYLINK開幕，全館占地350坪，面積不大但有許多全台獨家，包括首創全新美妝專區COSMEDONKI、ヲた飯堂以及鮮選壽司專區這3大亮點，可惜其中粉絲期盼許久的台灣首間「鮮選壽司」與香港和新加坡的大店相比，只有聊備一格的7人座吧台區，也沒有新幹線造型送餐車，不免令人失望。另外南港店並非24小時營業，而是配合百貨公司時間。

DON DON DONKI CITYLINK南港店賣點之一的「鮮選壽司」只有7人座吧台，與消費者預期的規模小很多。（石智中攝）

「鮮選壽司SEN SEN SUSHI」是DON DON DONKI所經營的壽司店，以新鮮食材和特製紅醋壽司飯著名，南港店只有30種單品可供選擇，除了握壽司、海鮮丼飯、壽司套餐，也有人氣甜點「鹿兒島地瓜烤布蕾。」

DON DON DONKI CITYLINK南港店「鮮選壽司」現點現做壽司。（石智中攝）

DON DON DONKI CITYLINK南港店「鮮選壽司」招牌甜點鹿兒島地瓜烤布蕾，100元。地瓜上撒上卡士達醬與砂糖炙燒，一旁為香草冰淇淋。（石智中攝）

DON DON DONKI CITYLINK南港店ヲた飯堂（OTAMESHIDO）是一般的用餐區，加上現煮食堂，可任選泡麵，由專人幫忙烹飪料理，並於店内食用。另外，內店設置自助點心專區，讓顧客挑選並立即品嘗日本人氣零食糖果。

DON DON DONKI CITYLINK南港店今（22）日在南港CITYLINK的3樓開幕。（石智中攝）

COSMEDONKI美妝專區是集團首次開設的日系美妝專區，不定期與日本美妝品牌線上連線，講解美妝保養產品的特色和使用方法。

DON DON DONKI CITYLINK南港店日系美妝專區，可在梳妝台上現場試妝。（石智中攝）

今（22）日開幕的DON DON DONKI CITYLINK南港店位於南港CITYLINK的B棟3樓，營業時間為早上9點至晚間10點。鮮選壽司最後點餐時間為晚間9點30分。