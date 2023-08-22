玉磊8月初以僑生的身份再次地回到台灣就學，日前周艾齊也利用機會帶著玉磊到桃園平鎮的常裕富士公司當面向該公司總經理陳慧真致謝。（中國附醫提供／馮惠宜台中傳真）

經歷台灣國際醫療援助，玉磊也擺脫龜殼、抬頭挺胸展開新生。（中國附醫提供／馮惠宜台中傳真）

現年26歲的緬甸華僑玉磊曾因嚴重脊椎側彎，背部畸型如龜殼，不但飽受霸凌，生命也遭受威脅，2019年11月他在中國醫藥大學國際醫療中心協助下來台展開治療、3年間9次手術，讓他脫胎換骨、挺胸做人，今年8月他更從病人變成僑委會產學合作僑生，他也說：來台求學與工作是他報答台灣社會最好的方式。

玉磊因先天性脊椎異常，隨著年齡增長，脊椎側彎越來越嚴重，甚至超過100度，來台就醫前他像是背了一個重重的龜殼在身上，而因胸椎側彎壓迫心肺，呼吸也愈來愈困難；玉磊回憶如龜殼外型讓他飽受霸凌，從沒想過，可以和台灣人相遇，獲得幫助、改變人生。

2019年11月玉磊在中國醫藥大學附設醫院國際醫療中心、常裕富士機工公司協助下來台展開漫長的治療，3年歷經9次手術，一步一步把曲折變形的脊椎重塑；協助玉磊重生的貴人是中國附醫國際醫療中心執行長周艾齊，她坦言，這是極困難的病例，一方面要找愛心企業援助來台就醫的費用，還要有醫師願意挑戰如此複雜嚴重的脊椎側彎矯正手術。

中國附醫脊椎中心主任陳賢德形容玉磊的矯正治療是將一節節脊椎「打掉重練」的挑戰，醫療團隊利用0-ARM 3D電腦導航精準定位，在未傷及任何神經完成手術。

玉磊在今年4月完成治療後返回緬甸，很幸運的又在基督教友協助下參加僑委會「3＋4產學攜手合作僑生專班」，8月初以僑生的身份再次地回到台灣就學，日前周艾齊也利用機會帶著玉磊到桃園平鎮的常裕富士公司當面向慨捐350萬元的總經理陳慧真致謝，陳慧真更鼓勵他學成後成為公司一員；玉磊從國際病人變台灣僑生的故事更獲得衛福部青睞，即將拍成影片在國際社會傳揚。