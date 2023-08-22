台中市警局刑警大隊查獲博弈網站水房，查扣現金499萬元等證物，警逮5人送辦。（中市刑大提供／陳淑芬台中傳真）

曾涉犯網路賭博洗錢案的王女，覬覦非法暴利自立門戶，去年在中市七期及周邊商業大樓設置水房，為國內外娛樂城、博弈網站洗錢，不定期遷移流竄，甚至還搬遷到刑大附近，就在「衙門」旁每月經手洗錢逾千萬元，刑大循線搜索查獲王女及員工等5人，依賭博、洗錢防制法等罪嫌送辦，全案經檢方偵結起訴。

衙門旁每月洗錢千萬 中市破獲博弈網站水房逮5人送辦

台中市警局刑警大隊偵七隊去年接獲情資，有洗錢水房藏身中市七期周邊商業大樓，與刑事局第九大隊組成詹案小組偵辦。

警方調查，41歲王女找有工程師背景的39歲王男，架設洗錢水房設備，以合法的工作室及行銷公司掩護，高薪招募4至5名員工，除月薪4至5萬元，還加碼公司獲利分紅15％，員工平均每月收入高達6、7萬元不等。

王女等人將銀行人頭帳戶綁定手機、電腦，幫國內外娛樂城、博弈網站以代收、代付方式，收取和轉帳賭資洗錢，每月經手賭博網站金流逾千萬元，並從中抽成。

警方追查，王女的水房組織精簡，透過不定期遷移搬遷閃避警方查緝，並流竄在中市七期周邊的商業辦公樓，8個月內至少遷移3處，於去年7月間竟搬到刑大辦公室附近的商辦大樓。

專案小組埋伏蒐證月餘後，發動同步搜索水房據點及成員住所，查獲王女及員工等5人，查扣電腦主機10台、大批金融帳戶存摺、金融卡及現金499萬元等證物。