民進黨立委賴品妤父親賴勁麟昨宣布辭去雲豹能源董事長及所有子公司職務，對此，賴品妤表示，他肯定和尊重父親辭職的決定，也支持他提告，面對家人的清白也會奉陪到底，這段日子不斷被潑髒水，如果有任何證據或不法行為，都請大家拿出證據告發，她與家人都問心無愧，可受公評。她強調，她絕對不會畏戰，一步不退、堅持到底。

賴品妤表示，正告連日以來不實抹黑的政黨和政客，反核立場從過去到現在或是未來都始終如一，核電廠態度是她所在區域所有政治人物都要正面面對負起責任的議題，她的選區是唯一有兩個核電廠的地方，她一路以來堅定捍衛所有居民的權利。她質疑，這些抹黑人士敢不敢對金山、萬里、貢寮的鄉親說出這些荒謬言論。

賴品妤指出，針對她父親的不實指控，昨天聲明也很清楚，她與父親對彼此工作都互相尊重，而查證是每個政治人物在公共評論最基本責任。她說，她的父親一身懷抱的志業環保、反核，但被這些人企圖挽救民調，被鋪天蓋地扭曲。她肯定父親的決定，也蒐集真相支持提告，面對事實的真相跟家人的清白，她也會奉陪到底。

賴品妤說，不管是過去社運參與，或是擔任民代，她的立場都是跟弱勢站在一起對抗強權侵害。她在人權、性平、青年貧窮的問政就是最好的證明，近來跑行程時，很多鄉親為她抱不平，對於這些抹黑比她還生氣。

賴品妤強調，她跟家人都清清白白，不但問心無愧，也可受公評。她把時間都放在選區建設、政策推動，這些不實言論利用潑髒水抹黑的方式，讓年輕民代的政績被忽略。

賴品妤說，這些人不斷去潑髒水，真的有任何證據、有任何不法，請去告發，她絕對支持用最高標準檢視這些事情。對於這些不肖人士，立刻停止荒謬劇本，她相信民眾眼睛是雪亮的，會唾棄這些暴力、惡劣行為，這些人大規模用假訊息抹黑，她絕對不會畏戰，會為堅持理想戰鬥。她承諾，不會因為這些打壓退縮，她一步不退，絕對會堅持到底。

至於被問到父親辭去董座止血，是不是為了救賴清德選情？對此，賴品妤回應表示，她反對辭職是止血的說法，父親聲明說了很清楚，意圖要造謠的人不管辭不辭職，他們都有話說，這也顯示這些人的惡意。