致茂股價自3月底161元波段低點一路震盪向上，1日觸及299.5元新高後拉回253～279.5元區間高檔震盪，近日緩步盤堅向上。三大法人近日買賣超調節互見，上周合計仍買超188張，昨日則調節賣超67張。

致茂2023年上半年合併營收88.04億元、年減5.67％，為同期第三高。營業利益24億元、年增8.95％，毛利率61.51％、營益率27.27％，均創同期新高。惟因業外收益年減達76.46％，歸屬母公司稅後淨利19.55億元、年減22.18％，每股盈餘4.65元，仍雙創同期第三高。

致茂上半年量測設備事業體營收82.47億元、年增2％，其中量測及自動化檢測設備46.4億元、年增達46％，但半導體／Photonics測試解決方案10.26億元、年減達56％，一站式解決方案2.17億元、年減達52％。子公司威光自動化營收4.5億元、年增10％。

致茂董事長暨總經理黃欽明指出，上半年量測及自動化設備營收成長，除了受惠電動車及儲能需求，「中國+1」使國內及國際廠商紛紛赴東南亞建廠所帶動，歐美日市場亦有雙位數成長。不過，半導體景氣復甦不如預期，上半年需求明顯疲弱。

致茂7月自結合併營收13.14億元，月減19.29％、年減36.06％。累計前7月合併營收101.18億元、年減11.16％。展望後市，在半導體設備需求增溫，填補量測及自動化設備業務趨緩缺口下，公司預期下半年營收仍會優於上半年，長期毛利率估維持近6成水準。

致茂董事長暨總經理黃欽明日前法說時指出，由於中國大陸電動車市場展開重整淘汰影響，預期需求預期至第四季動能才會復甦，使量測及自動化檢測設備下半年營收成長動能將趨緩，預期將較上半年下滑，但已排程的電動車電池專案仍將陸續出貨。

而受惠AI相關及高速運算（HPC）應用增加，帶動半導體系統級測試（SLT）設備需求，致茂將配合客戶需求陸續出貨，儘管中國大陸需求仍疲，但對歐美日及東南亞市場維持樂觀看待，預期半導體／Photonics測試解決方案表現將優於上半年。

投顧法人看好致茂第三季合併營收季增達51％、持平去年同期，稅後淨利同步季增達54％、年減約9％，每股盈餘約3.7元。全年合併營收估小減2％、稅後淨利小減4％，每股盈餘約11.5元，營運雖小幅衰退，表現仍優於整體產業。

展望2024年，隨著產業庫存調整告一段落，投顧法人看好致茂半導體測試恢復雙位數成長，配合量測自動化業務維持雙位數成長，可望帶動整體營運恢復成長，營收及獲利分別年增1成及2成。雖因本益比合理而維持「中立」評等，但目標價自280元調升至300元。