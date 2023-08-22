歷經2年的疫情，暌違2年的台日韓國際學生設計研習營，22日起在基隆市國立海科館舉行開幕式。基隆市長謝國樑表示，基隆是一座非常需要設計的城市，希望能夠透過這次的研習營，為基隆注入更多設計元素。

謝國樑表示，這次的研習營爭取到台日韓三國的專家及設計新秀集聚基隆，經過設計、研討，往往幫基隆的整體市容、景觀、城市特色挹注更多元的設計元素，將設計落實在城市生活的每一個角落裡。

謝國樑強調，基隆地景地貌非常多元，他相信從工業設計到城市設計、再從整體城市建築，小到公車亭、垃圾桶等生活所需，絕對是設計新秀能發揮所長的最佳場域。

這次研習營以「reFREEDOM」為主題，由新銳設計師麥曉文操刀設計，以「基隆、海洋、飛鳥」三大元素為靈感，用海洋的藍色搭配年輕活力的桃色，代表在疫情的3年後，大家重新擁抱自由。

主辦單位也表示，希望學員們在這七天六夜，浸潤在基隆這座海港山城風情文化中，深化設計思維，找到新的自由感，透過從不同的角度，看待一座城市潛在的議題，從而引發對基隆重新思考。

基隆市政府產業發展處表示，學員們在活動期間，將深度認識基隆獨特文化與都市人文，期待學員們的成果發表，展現如何用設計配方，發想基隆「綠能交通」跟「全齡友善」議題的解方，用不同視角激盪出絢麗的火花。

學生設計研習營（ISDW）自2001年起由台灣、日本、韓國三國輪流舉辦，加強台日韓大專院校工業設計系學生的交流，今年是因為疫情歷經兩年的線上形式後，首度重啟實體活動，並首度移師基隆，由基隆市政府與亞洲設計聯盟（ADA）共同主辦。