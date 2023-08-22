吳怡霈22日傳出結婚消息。（圖／中時資料照）

「活動女王」吳怡霈公布結婚好消息，對象是日籍男子桑原AKIRA，今(22)日她難掩喜悅在臉書發文表示：「七夕快樂，結婚快樂，我是桑原太太，我們結婚了」，她透露自己與AKIRA歷經13年分合與波折，最後決定攜手走向婚姻，更讚賞老公細心又靦腆，羨煞眾人。

吳怡霈今公開結婚喜訊，表示兩人認識13年，中途歷經分合與波折，總算理解彼此不僅是彼此的伴侶，也是朋友，「不講話也放鬆安心，所以決定一起手牽手，陪伴彼此看人生更多風景」，她更曬出日文的手寫信分享此事，透露老公是靦腆的日本男子，情感含蓄，全部藏在生活細節裡，更會下廚做關東煮。

事實上，2020年吳怡霈曾傳出剛好和交往6年、論及婚嫁的日本男友分手，她表示：「和他（日本前男友）討論滿久的時間了，我們對未來想做的事不一樣，他想成家，但我沒把結婚擺在第一順位，工作才是第一」，媽媽聽聞後雖然難過，但也開明接受，「媽媽也知道無法真正影響我的決定，況且現在結婚、生小孩也沒比較好。」如今她決定與日本男友攜手走下去，共度人生下一階段，令外界為她相當高興。

吳怡霈透過經紀人謝謝大家的祝福，「如同文章所說，步入人生另一個身分」。吳怡霈與AKIRA已經日本東京登記結婚，關於正式婚期、蜜月、定居何處等事都還沒有確定，在台灣教日文的AKIRA將會繼續教書工作，經紀人也否認吳怡霈已經懷孕，「未來有任何新的規劃和消息，會再跟大家通知。」