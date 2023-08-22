氣候變遷因應法今年上路，賦予環境部可徵收碳費，外界關心碳費收取的數額等，環境部部長薛富盛表示，「希望早一點公布讓企業有所遵循」，但希望大家給環境部一些時間，有結果就會公布，希望得到或許沒有滿意但可以接受的價格。

薛富盛說，有關碳費的部分也討論一段時間，台灣參考是歐美、日本等先進國家的碳費機制，第一階段為針對每年碳排超過2萬5000噸以上、約500家企業等，過去這幾個環保署也與業界很多討論，並整理各產業建議，有具體數據時會跟各位報告。