56歲馬妞（馬維欣）21日出席《2023電商主播大賽》，透露6年前突然視力模糊及身體各處不適，經過醫生診斷才發現因為免疫細胞關係，罹患類風溼性關節炎、紅斑性狼瘡和乾燥症，現在每天必須吃14種藥物，每年還得接受標靶藥，一次費用超過7萬。

馬妞表示，乾燥症是免疫細胞去打擊身體裡的水，導致全身乾、癢，她多年前就出現身上多處乾燥、手一直抖等症狀，起初還以為是得到帕金森氏症。也因為乾燥症，讓她營養不良且血液中缺鉀，因此必須靠打針補充鉀，目前已經連續施打4年，「把鉀打進去身體很痛，因為會刺激血管，打到2隻手都在抖，可是不打不行，我會沒辦法站和講話」，透露有時候多講幾句話就會因為太喘撐不住。

雖然身體多處出狀況，視力模糊喪失變焦功能、只看得到大概形體，馬妞還是堅強的對抗病魔，「每天吃14種藥，有組織胺、類固醇、血壓藥、抗過敏的3種藥、血壓藥也有3種、膽固醇的4種，再加上因為乾燥症有一個口含劑，我又有紅斑性狼瘡，加起來總共14種。」