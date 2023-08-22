西雙版納亞洲象一鼻子立大功！甩出毒品2.8公斤深入偵辦。（大陸央視）

中共《人民日報》22日報導，大陸雲南西雙版納猛滿邊境派出所近日獲報，有4頭野生亞洲象在轄區村寨附近活動。象群行進中，其中1頭大象突然停下腳步，用鼻子在草叢堆裡聞了又聞，用力將一個背包甩了出去。警方打開背包發現其中竟藏匿著毒品鴉片，共計2.8公斤。目前該案正在進一步辦理中。

大陸央視新聞報導，「員警叔叔，你們快來看看這個包！」野生亞洲象在草叢裏仔細端詳後，用鼻子甩起地上的一個黑色背包，還不忘「喊」兩聲。在亞洲象的「指引」下，警方現場從背包裏查獲毒品鴉片2.8公斤。

近日，雲南西雙版納邊境管理支隊猛滿邊境派出所接到群眾報警：有4頭野生亞洲象在轄區村寨附近活動。接警後民警迅速前往現場，第一時間疏散周圍群眾。根據地理環境、村落分布、道路交通等情況，對亞洲象途經區域進行交通管制、道路封鎖、人員疏導，避免車輛、人員驚動大象。

4頭亞洲象在穿過一條道路時，其中1頭大象突然停下腳步，用鼻子在草叢堆裡聞了又聞，隨後用力將一個背包甩了出去，還抬起頭興奮地「喊」了兩聲，向警方示意後返回了保護區。大象走後，警方上前打開背包進行查看，發現裡面竟藏著毒品鴉片！方警當場查獲用黑色膠帶纏繞的鴉片1坨，共計2.8公斤。目前該案正在進一步辦理中。

據悉，去年8月，該支隊還憑藉著亞洲象「帶路」成功抓獲5名欲非法出境人員。