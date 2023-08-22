為降低行人路口車禍意外，台中市8月起推動「防制機車事故精實大執法專案」，防制機車族及行人事故發生。交通大隊今天表示，統計今年至8月15日，行人事故有1775件，肇因以「車輛未注意車前狀況」居首，其中，機車事故與行人車禍有567件，肇因以「闖紅燈」列居第一；警方呼籲民眾遵守交通規則，維護路口安全。

台中市交通大隊針對行人高發事故路口執法及科技執法統計今年截至8月15日資料分析，行人事故較易發生事故三大肇因依序是，「車輛未注意車前狀況」、「車不讓人」、「行人未依標誌標線及號誌規定」，其中，行人與機車發生事故的前三大肇因依序是「機車闖紅燈」、「超速」及「未依規定兩段式左轉」。

交大指出，今年截至8月15日期間，行人高發事故路口死傷事故發生53件，與去年同期發生110件比較，減少551.8％；科技執法路口行人死傷事故發生860件，與去年同期發生959件，減少10.32％。

中市交大經滾動式檢討路口肇因後，自8月16日至10月15日將推動「防制機車事故精實大執法專案」，針對路口經常肇事原因，加強取締「機車闖紅燈」、「機車未依規定兩段式左轉交通違規」，另外也將「汽機車不暫停讓行人」及「行人違規」併入取締重點。