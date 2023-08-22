1輛BMW 5系列轎車昨晚違停在彰化市旭光路與南校街路口轉彎處。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

有點公德心好嗎？1輛BMW 5系列轎車昨晚無視旁人眼光，竟大剌剌停在彰化市旭光路與南校街路口轉彎處，違停超過1小時，讓路過民眾罵翻，而附近其實就有停車場，有民眾拍照上傳社群，大批網友砲轟「有錢開名車，沒錢付停車費！」

彰化警分局指出，雖昨晚未接獲民眾報案，不過從照片看來，該輛轎車已違規，依照《道路交通管理處罰條例》第56條規定，汽車駕駛人在禁止臨時停車處所停車、在設有彎道、險坡、狹路標誌之路段、槽化線、交通島或道路修理地段停車，可處600元以上、1200元以下罰鍰。

「車主素質也太差！」「沒公德心！」昨晚許多民眾看到該輛BMW 5系列轎車竟能完全無視他人異樣眼光誇張違停，都大罵車主太自私、太沒水準，該地是斑馬線，也是路口轉彎路段，這樣的違停已嚴重影響通行安全。

該輛白色BMW轎車違停的照片曝光後，網友一片撻伐，有住在當地的網友跳出表示，該路口附近就有停車場，把車子好好停進停車場很難嗎？