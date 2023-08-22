副總統、民進黨總統參選人賴清德日前結束巴拉圭訪問行程，在桃園機場發表談話時表示，此行成果豐碩，雙方邦誼更加穩固，也強調國際社會非常重視台灣。前民進黨立委林濁水則對於專家學者、立委稱選總統一定要去美國的言論不以為然，並感嘆出訪的待遇「慘透了」。

林濁水昨（21）日在臉書提到，專家學者、立委個個高談闊論選總統一定要去美國一趟，但他對於這番言論完全不以為然，並認為2000年陳水扁也沒去美國就當選了。

林濁水認為，當總統並不是一定要親自去才能了解美國，因總統不是外交系出身，難道跑一趟對美國了解就超過「影子內閣」的外交部長？要選總統IQ就會突然超過愛因斯坦？

「總統出訪最重要的是儀式性意義」，林濁水強調，包括簽什麼公報等肯定是內行的外交部長和對方搞定，外行的總統才去完成法定程序，展現儀式性的尊嚴和風彩。林濁水更直言，既然儀式是最大重點，總統或總統侯選人到美國，待遇根本連一般國家的部長都不如，去了還回家驕其國人，「慘透了」。