國立台東體中學生在各地運動賽事有傑出表現，包括舉重女神郭婞淳、台灣鬥士陽岱鋼，還有台視主播徐韻翔都是在各行業中展現不凡的優秀畢業校友。台東體中表示，本屆61位畢業生中，錄取大學中有44人，升學率72％，其中錄取國立大學就有31人，高達70％。

台東體中表示，本屆畢業生中有2名棒球隊員參加中華職棒選秀，其中陽念祖獲味全龍第5輪指名、杜禹峰獲樂天桃猿第6輪指名，未來將在職棒場上一顯身手。除了升學之外，投效國家軍旅的有海軍士官、陸軍士官二專班、陸軍專校運動科學系共3人以及志願役多名。

台東體中說明，本屆畢業生31位錄取國立大學，包括彰師大運動學系、中正運動競技系、高師大運動競技原民班、國立台灣體大原民班、台北市立大學陸上競技系、體育學系、運動健康科學系、台北教育大學體育系、嘉大競技學士學程、屏東科大農業企管系、台中教育大學體育學系、東大運動競技學士學程與身心整合運動休閒系、高齡健康照護管理原民班等。

私校方面有輔仁大學體育健康系、中信學院金融管理運動產業管理系、義守觀光產業系、樹德電子競技與電腦娛樂、休閒運動管理系、實踐大學金融管理、亞洲大學行動商務多媒體系、弘光科大幼兒保育系等等。

校長陳明志說，台東體中學生長年在體能上秉持著「苦練」的戰鬥精神，在全體教師與教練努力積極栽培下屢創佳績。平時適性輔導發展，並鼓勵他們高中畢業時透過多元管道升學或投入國軍報效國家，開創屬於自己多元的未來與挑戰自己的人生。體中設有國中部和高中部，竭誠歡迎全國各地對運動有興趣的國中、國小畢業生來就讀！