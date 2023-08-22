「2023雄爭舞鬥國際街舞大賽」決賽名單出爐，共有23組隊伍將於9月2日在高雄流行音樂中心海音館角逐冠軍榮耀，今年排舞賽成人組冠軍獎金更高達18萬元。當天除了備受期待的街舞比賽外，還有「國際級街舞團體—築夢者」及超人氣KOL許凱皓擔任表演嘉賓，與來自全台各地及海外的舞林高手一起尬舞嗨翻海音館。

首次參賽即入圍決賽名單的香港舞團「Hongkongers」，期待決賽當天與大家切磋交流。（圖片來源：高雄市青年局提供）

由高雄市政府青年局主辦「2023雄爭舞鬥國際街舞大賽」，今年排舞賽總報名組數為 57 組，評審第一階段篩選後，共計 23 組進入決賽。今年的參賽隊伍各個都來頭不小，去年學生組冠軍、高雄隊伍「萌世代」已連續三年晉級決賽，他們表示：「很開心今年再次入圍決賽，也感謝青年局支持熱愛街舞的年輕人，我們已經迫不及待想站上海音館的舞台了！」還有今年首次參加即入圍決賽，來自香港的舞團「Hongkongers」表示：「期待當天與不同國家的高手切磋交流。」

今年首次新增「Breaking Battle」競賽項目，提供想挑戰奧運舞台的選手們展現實力的機會。（圖片來源：高雄市青年局提供）

高雄市青年局局長張以理表示，街舞運動向來深受青年朋友及學生族群喜愛，熱舞社亦為許多高中職、大學院校中的熱門社團，「雄爭舞鬥」已舉行三屆，青年局積極推廣青年發展街舞文化，號召青年以競賽方式進行交流，展露活力，希望青年學子可以勇敢追夢、展現自我，也期許藉由街舞運動可以擴展街頭藝術多元性的在地發展，並同時與國際街舞發展潮流同步，培植年輕選手實力。

街舞經歷豐富的人氣KOL許凱皓擔任決賽當天嘉賓。（圖片來源：高雄市青年局提供）鬥國際街舞大賽」決賽名單出爐 9/2決戰海音館

青年局指出，此次「2023雄爭舞鬥國際街舞大賽」賽事總獎金高達45萬， 排舞賽成人組冠軍獎項為歷年最高18萬元，今年也為了響應 2024 巴黎奧運將霹靂舞納入賽事，首次新增「Breaking Battle」項目，目前仍陸續報名中，並邀請到來自波蘭及白俄羅斯的選手與本市青年同場競技。歡迎全國街舞高手踴躍參與，爭取耀眼的高額獎金。想了解更多訊息可上活動專頁（https://fb.me/e/T2uSx8KP）查詢，或搜尋「高雄市政府青年局」官網、FB、IG粉絲專頁，關注活動最新動態。