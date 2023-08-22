根據高薪中心(High Pay Centre)的調查，英國富時100指數成分股企業，其CEO在去年的薪酬中位數達到391萬英鎊(約500萬美元或1.60億台幣)，較2021年增加了50萬英鎊，並為2017年以來最高水準。

而執行長與一般員工的薪酬差距，為連年攀升，2020年為79倍，2021年達108倍，去年更達118倍。

高薪中心的主任 Luke Hildyard說，在許多家庭都在為生活成本苦苦掙扎的時候，一種經濟模式強化了已經為百萬富翁的高管再次加薪50萬英鎊，一定是在某個地方出了問題。

然而英國CEO的薪酬仍遠低於美國。本月的一項新研究指出，2022年，標普500成份股企業執行長的平均年收入為1670萬美元，是員工平均薪酬的272倍。主要原因是美企存在有蘋果、谷歌等超級大企業。

在英國，CEO的高薪長期以來一直備受爭議，特別是在過去10年，普通工人的薪酬增長要緩慢得多，實際水準也幾乎沒有變動。

同時，CEO之間的差距也頗大。高薪中心發現，去年富時100指數企業中，有四位執行長的薪水超過1000萬英鎊，製藥廠AZ執行長Pascal Soriot領1530萬英鎊，遠高於平均的391萬英鎊，BAE系統、BP、CRH的執行長都超過1000萬英鎊。