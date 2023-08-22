曹女用玩具鈔，暗中調包男友59張真鈔。（警方提供）

劉姓男子今年5月前往合作金庫景美分行提領10萬，準備繳付工程裝潢費用，但卻被告知裡面有59張是假鈔，劉憤而找媒體投訴，指合庫拿假鈔給民眾，文山二警方經連月調查，發現劉25歲的曹姓女友，看到男友拿錢回家，竟暗中買假鈔調包，還給銀行清白，劉獲知真相後則是難以置信，全案已依竊盜罪送辦。

男指控合庫給假鈔 原來是同居女友調包

劉男6月時爆料指控，表示他5月初到合庫領10萬，月底拿錢付裝修錢時，卻被告知裡面59張全是假鈔，他除報警外，也對媒體強調，拿到錢後他就一直把現鈔放在公事包，連蓋有銀行章的封條也沒拆，一口咬定銀行有鬼，對此合庫也緊急發聲明澄清，表示查看監視器，景美分行行員交付現金時，都有在劉男目視下，辦理驗鈔及點鈔確認作業，認為沒有偷天換日，將配合警方調查。

劉男報案時，他的曹姓女友都有陪同，但全程不發一語，文山二警方為此逐一約談10餘名分行經理、行員，並採集指紋比對，後來決定由假鈔入手，查出販售玩具鈔的商家，向對方調閱近期的賣出紀錄，在過濾上百筆資料後，赫然發現曹姓女友曾經購買100張這批玩具鈔票，案情也急轉直下。

警方日前拘提曹女到案，經出示證據後，曹女還是不斷抵賴，爆料的劉男獲知竟是枕邊人所為，也驚訝得說不出話來，全案偵訊後依竊盜罪送辦。

文山二分局呼籲，警方透過科技偵辦清查蛛絲馬跡，凡走過必留下痕跡，千萬不要貪圖小利而心存僥倖。