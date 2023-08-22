此外，受利率政策牽動的2年期公債殖利率揚升6個基點，站上5％，接近上月初和3月觸及的今年高峰。
過去兩周美國公債殖利率再度展現上升趨勢，因經濟衰退的機率降低以及龐大的預算赤字將使美財政部擴大發債供應量，令投資人推高公債殖利率。
分析師表示，近期波動加劇部分歸因於夏季尾聲交易清淡所致。此外，CreditSights資深固定收益策略師Zachary Griffiths提到，過去幾周殖利率走高，反映投資人對於聯準會政策利率較高或經濟成長好轉的看法，加上平衡通膨率的預期沒有太大變化。
由於投資人認為即便聯準會暫停升息，利率仍會維持在高水位更長時間，帶動美國公債賣壓湧現，10年期公債殖利率在21日勁揚逾9個基點至4.35％，接近2007年以來的16年最高。
此外，受利率政策牽動的2年期公債殖利率揚升6個基點，站上5％，接近上月初和3月觸及的今年高峰。
過去兩周美國公債殖利率再度展現上升趨勢，因經濟衰退的機率降低以及龐大的預算赤字將使美財政部擴大發債供應量，令投資人推高公債殖利率。
分析師表示，近期波動加劇部分歸因於夏季尾聲交易清淡所致。此外，CreditSights資深固定收益策略師Zachary Griffiths提到，過去幾周殖利率走高，反映投資人對於聯準會政策利率較高或經濟成長好轉的看法，加上平衡通膨率的預期沒有太大變化。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。