此外，受利率政策牽動的2年期公債殖利率揚升6個基點，站上5％，接近上月初和3月觸及的今年高峰。

過去兩周美國公債殖利率再度展現上升趨勢，因經濟衰退的機率降低以及龐大的預算赤字將使美財政部擴大發債供應量，令投資人推高公債殖利率。

分析師表示，近期波動加劇部分歸因於夏季尾聲交易清淡所致。此外，CreditSights資深固定收益策略師Zachary Griffiths提到，過去幾周殖利率走高，反映投資人對於聯準會政策利率較高或經濟成長好轉的看法，加上平衡通膨率的預期沒有太大變化。