面對氣候變遷、淨零碳排已是世界各國共同關注的焦點，更沒有人是局外人，為了在實踐淨零碳路徑的過程中，聆聽年輕人的聲音，新北市環保局將於9月23日舉辦第3屆「新北青年氣候論壇─淨零時代 好YOUNG行動」，邀請新世代一起發揮自身的永續影響力，活動自即日起到9月14日止開放報名。

環保局長程大維表示，氣候議題關乎世代正義，因此沒有人是局外人，特別是青年的角色在實踐淨零永續的道路上顯得格外重要，所以環保局從2020年起，創立「新北永續未來學院」，以營隊形式帶領大專院校學生探討減塑減廢、循環經濟、淨零排放、永續城市等議題，並傾聽大學生對於永續發展的觀察和想法，至今已培育136位新北永續青年大使。

此外，也在2021年開始舉辦「新北青年氣候論壇」，建立與青年交流對話的平台，除了讓更多青年了解政府及企業在淨零轉型時的作為，也期待引領青年思考自己在淨零趨勢下能做什麼並付諸行動，發揮創意與影響力，成為具有改變城市力量的未來氣候人才。

環保局表示，本屆「新北青年氣候論壇」將邀請美國紐約荒野中心氣候行動主任Jen Kretser與會，藉由分享自身號召國際青年展開氣候行動、因應氣候變遷的經驗，鼓勵更多台灣的青年加入氣候行動的行列、甚至成為氣候行動的吹哨者，守護永續未來。

「新北青年氣候論壇─淨零時代 好YOUNG行動」將於9月23日舉行，共開放100名關注永續發展的青年參與，這次論壇也首度規畫企業實地參訪，將在9月22日帶領30位青年前往正隆股份有限公司認識企業的永續作為，同時藉由丹麥新創公司Heveas ApS設計的桌遊「The Net Zero Game 2050淨零賽局」與青年深入探討國際淨零趨勢下如何做出永續選擇。