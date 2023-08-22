針對我國退出中美洲議會，國民黨指出，我國於1999年起即加入中美洲議會擔任永久觀察員，如今卻遭中共取代，此為重大之外交挫敗，國民黨一向反對中共當局打壓中華民國的國際空間，呼籲中共當局應正視中華民國存在的事實，台澎金馬的2300萬人從不附屬於中共當局之下，不應破壞台澎金馬2300萬人民參與國際事務的權利。

國民黨表示，然而以我國國情來看，兩岸關係、外交關係與國際交流各面向息息相關，在兩岸關係受意識形態影響而充滿敵意的時刻，外交領域的壓力只會更大。民進黨政府執政後，7年斷交9國，如今又被迫退出中美洲議會，儘管我們同樣反對中共打壓中華民國的國際空間，但也要質疑民進黨政府面對外交危機又如何解決？難道只會跟往常一樣喊喊話、罵罵中共，看不到一點實際作為？

國民黨指出，面對區域與國際情勢現實，應該以台灣人民的福祉與中華民國的國際空間為第一優先考量，而不是將政黨自身的特定意識形態加諸在國家利益之上。國民黨執政期間，曾領導台灣參與世界衛生大會(WHA)與國際民航組織(ICAO)等國際組織，並穩定國際邦誼，讓中華民國在國際間保持實質參與與能見度。國民黨將持續秉持「國防」(Defense)與「對話」(Dialogue)並重的「2D」戰略，穩健處理對外關係。

至於日本即將排放核廢水，國民黨表示，尊重國際原子能總署（IAEA）的判斷，科學證據可以證明一切，不過對生態和漁產的影響，也需要即時進行偵測與評估，呼籲應公布監控機制，並接受國際監督，此外，作為因日本核廢水排放而受影響的鄰國之一，此一國際監督機制不應排除中華民國，絕對不能影響到漁民的生計和人民的健康。