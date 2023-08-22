新竹1名學生小薇疫情過後仍然很在意清潔，每次回家都花1、2小時洗手消毒，也經常因為清潔問題和家人起爭執，小薇母親擔心詢問醫師，擔心手上有病毒而一直洗手，是生病了嗎？醫師解釋這是強迫症的症狀，家人才理解，經治療後小薇已不會過度清潔或感到困擾，更不再為此耽誤生活與課業。

小薇升上國中後遇到大規模流行的疫情，學校老師和爸媽時常提醒維持清潔的重要性，小薇每次外出返家，都認真洗手消毒、換下外出的衣物。疫情趨緩之後，小薇仍然很在意自己的清潔，每次回家都花一、兩個小時洗手消毒，甚至因此影響了與家人相處的時間與讀書進度。

看到小薇整天不安，手也洗破皮，家人決定和小薇一起到新竹台大分院新竹醫院精神醫學部門診諮詢。醫師王彥欽經問診後，發現小薇無論清潔做到什麼程度，自己的腦袋好像就是會一直覺得手上仍有不乾淨的地方，只好不斷重複清洗，沒辦法停下這些擔心的念頭。

醫師向家人解釋這是強迫症的症狀後，家人才竹間理解。醫師與小薇、家屬討論決定開始以藥物治療，並且和小薇共同開始一起練習，關於髒污的念頭出現時，如何在腦中理性的尋找相反的證據轉換思考。

而在想洗手時如何建立一個不會過度，但應該足夠清潔的流程，並和小薇一起練習焦慮時可以轉移注意力的各種策略。家人不再責備小薇，也給予重要的支持。經治療小薇雖然還是會留意自己的清潔狀態，但已不會過度、或感到困擾，更不再為此耽誤生活與課業。

王彥欽說明，許多強迫症及焦慮症第一次發生時都在兒童及青少年期，有些個案總會反覆檢查家裡的門窗、瓦斯、電器等，都可能是強迫症的不同表現。焦慮及強迫症都是可以治療的精神疾病，可藉由醫師專業評估，找到個案心裡擔憂的原因，正確建立診斷。

王彥欽解釋，和成人的治療類似，兒童及青少年的焦慮症及強迫症可以使用抗憂鬱藥物治療，調節腦中神經傳導物質的平衡，也可以加上認知行為治療或其他心理治療，轉化僵固的思考，但這些改變並不容易，新的想法與行為可能帶來焦慮，可練習適當的放鬆策略，身邊重要他人的支持也扮演重要角色。

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