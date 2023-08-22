高雄陳姓男子受青春痘所苦，求助左營某家皮膚科診所，過程中疑似遭葉姓醫師酸「你懂那最好」，當場氣得跑去櫃檯投訴，事後還上網、在Google評論區上傳藥袋照片還留一星負評，遭當事醫生提告妨害名譽。高雄地檢署認為，陳男用詞稍嫌激烈，但內容可受公評，最後處分不起訴。

查閱該診所的Google評論區，2年前就有多位病患留一星負評表示醫生看診時臉色、態度不佳，不能多問病情，否則醫生會不耐煩。

陳男2022年9月到該診所看診，自述先前曾找過2位醫生看診，第一位說是「酒糟」，第二位判斷是「青春痘」。葉男認為陳男臉上長的是青春痘，毛細孔阻塞吃3天藥不會好，至少要吃一個禮拜以上。

陳男強調這些判斷他都懂，葉男聽聞他「你都懂最好」。陳男聽了不滿，立刻站起身跑去櫃台投訴醫師看診態度不佳。回到鳳山住處後，又上網在GOOGLE評論裡刷一星負評，還寫「葉X真的不配當醫生」、「這家診所遲早被你這位葉先生拖垮」、「最好包一包回家別出來丟人現眼」，並附上診所藥袋照片。

葉姓醫師看到評論後，認為藥袋上出現他的名字，導致他名譽受損，提告加重誹謗罪。檢方傳喚陳男到案說明，陳男坦承留下負評，強調是他實際看診體驗，沒有扭曲或變造事實。

檢方認為，醫生看診時的態度是維持醫病關係間的重要因素，陳男用詞雖然稍嫌激烈或誇飾，但仍屬可受公評之事，最後認定罪證不足，偵結處分不起訴。