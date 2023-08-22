台中41歲莊姓婦人產後發胖，1年多前積極減肥，順利從70公斤減到57公斤，手腳都有明顯成效，唯獨下腹部始終不變，連同事頻問是否懷孕，就醫發現是竟是子宮肌瘤所致，才想起多年曾診斷小肌瘤但未持續追蹤，術後取出肌瘤重達3.5公斤、如臉盆大，總算讓她重展笑顏。

台中41歲莊姓婦人1年多前積極減肥，唯獨下腹部始終不變，就醫發現是竟是子宮肌瘤所致，手術取出總算讓她重展笑顏。（亞大醫院提供／潘虹恩台中傳真）

莊小姐表示，她屬於易胖體質，7年多前產後發胖，1年多前展開瘦身計畫，只吃原型食物搭配運動，順利從70公斤減到57公斤，然而下腹部依舊隆起如丘陵，同事們以為她懷孕，頻頻傳來祝福恭喜訊息，讓她有口難言；她多年前生產時曾診斷小肌瘤，並未持續追蹤，近1個多月出現頻尿、便秘，才決定諮詢婦產科。

亞洲大學附屬醫院婦科主任陳泰昌表示，患者就醫時四肢纖細，唯獨小腹明顯突起，超音波檢查後確認是長在子宮肌肉層內的巨大子宮肌瘤，隨後抽血報告也發現血色素偏低，只有4gm／dl（正常女性應為12gm／dl左右），顯示患者有嚴重貧血問題，研判是子宮肌瘤在長大過程中，逐漸造成經血量增加，但患者已經適應，才會讓肌瘤愈長愈大。

陳泰昌指出，巨大子宮肌瘤不僅包住輸尿管、壓迫子宮及卵巢，且盲腸也黏著在肌瘤上，醫療團隊盡全力將上述器官全數保留下來，最後順利取出重達3.5公斤、寬約40公分的子宮肌瘤；患者術後恢復狀況良好，手術5天後順利出院，體重更減少了7至8公斤。

陳泰昌說明，子宮肌瘤是婦科常見疾病，遺傳、染色體異常及荷爾蒙等都可能是致病原因。據統計，在台灣約每3至4個女性就有1個有子宮肌瘤，尤其以30至40歲婦女為高風險群，但多數肌瘤在長大的過程難以察覺，因此容易令人輕忽，提醒女性民眾若有經血量增多、貧血、頻尿、腹脹、排便不暢等問題，都可以就醫檢查，防患未然。