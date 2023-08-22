中美洲議會強行通過尼加拉瓜黨團提出的「排我納中」案，我外交部表達嚴正抗議，並宣布「為維護國家主權及尊嚴，決定自即日起正式退出中美洲議會」，其實此結果早就有跡可循，且涉外人士更指出我在中美洲銀行（CABEI）的地位是否也會不保？值得關注。

總統蔡英文當選後，曾數次與中美洲議會見面，前議長萊福爾（Tony Raful Tejada）更曾率訪問團來台拜訪，雙方關係看似相當不錯，但《中國時報》日前報導，尼加拉瓜與我斷交後，提案撤銷我方的永久觀察員地位，轉而讓大陸取代，當時涉外人士就指出，因中美洲議會的會員國，僅剩瓜地馬拉還承認我在國際上的地位，因此該案成立的機會很大。

讓涉外人士更擔憂的是，若我方失去在中美洲議會的資格，大陸可能還將乘勝追擊，未來恐影響到我方在CABEI的地位；對此，我外交部日前曾回應，稱我方是CABEI第一大持股會員國，認購的股權、會員資格及出席會議等權益，都獲CABEI憲章保障。

不過據《關鍵評論網》今（22）日報導，政治大學外交系副教授、前外交部研究設計委員會主委黃奎博指出，雖然我方在CABEI的地位比在中美洲議會還要穩固，但議會的事情發生後，不排除銀行參與各方面集體決議，且類似的狀況早就發生過；黃舉例，台灣本來是亞洲開發銀行的捐贈方，但1986年大陸入會時對各方施壓，最終我會籍名稱直接被改為中國台北（Taipei, China）。