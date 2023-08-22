高雄市長陳其邁今受訪時直說，台電必須負責，希望未來供電、配電更加穩定。（柯宗緯攝）

國民黨高市立委參選人李明璇（左起）、鍾易仲、黃伯霖痛批，台電1天3度停電，把高雄當二等公民嗎？（國民黨高市黨部提供）

高雄市昨1天之內發生3起無預警停電，上千戶受波及，引發民怨。藍營今（22）日痛批，政府把高雄市民當成二等公民嗎？質疑市長陳其邁怎麼不敢出來對中央、對台電震怒？高雄8名民進黨籍立委也都靜悄悄。對此，陳其邁今受訪時直說，台電必須負責，希望未來供電、配電更加穩定。

昨日下午2時起最先停電的是小港區，358戶發生無預警停電，台電說明是四路分歧開關匯流排故障所致。國民黨高市第8選區（前鎮小港旗津）立委參選人李明璇痛批，每次停電從小動物、設備故障，甚至連旋轉椅都可被搬出來，設備定期檢修與保養不是例行公事嗎？出問題難道沒人需要負責嗎？民進黨的民代更是默不作聲，完全沒有把人民放在第1位，令人感到遺憾。

昨晚7時許，輪到鳳山區30盞路燈停電，市民只能摸黑行走，台電說疑似松鼠闖禍。國民黨鳳山區立委參選人鍾易仲怒轟，這短短半年來鳳山三不五時就停電，一出事就推給小動物。這種荒誕戲碼一再上演，台電至今束手無策，軔性電網喊得出卻做不到，他認為高雄地區中央民代的監督力道明顯不足，必須換人做做看，否則難以進步改善。

昨晚9時許，三民區再發生大規模停電，計有1482戶停電。國民黨高市三民區立委參選人黃柏霖怒批，炎炎夏日的夜晚讓市民燥熱難耐，過去經濟部長王美花諷刺高雄是鄉下所以小動物很多造成停電，三民區算高雄市中心，怎麼還是無預警大規模停電？穩定能源與供電是政府責無旁貸的義務，質疑市民被熱到夜不能寐，現任中央民代怎麼都不見人影？

對於三民區大規模停電，台電查明事故原因為博愛國小責分點電力熔絲座故障，對此台電高雄區處表示，未來會和學校合作增加檢測責任分界點設備之頻率，以確保供電穩定。

針對昨天1日3度停電，陳其邁今早受訪時回應，停電造成用戶的不便，台電公司要負責，希望未來在整個供電、配電都能夠更穩定，才不會影響市民生活。