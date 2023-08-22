加拿大毀滅性野火迫使成千上萬民眾撤離家園，總理杜魯道今天批評社群媒體臉書母公司Meta，稱該公司在旗下各平台封鎖國內新聞，將自身利益置於加國民眾安全之上。

路透社報導，杜魯道（Justin Trudeau）這番言論是加拿大政府對Meta的最新一波攻擊。為了因應加國一項要求網路巨擘為新聞付費的新法，Meta這個月開始禁止加拿大所有用戶在臉書（Facebook）和Instagram上瀏覽新聞。

Meta長期以來始終表示，加拿大的「線上新聞法」（Online News Act）因使用者分享新聞連結就要平台業者付費，對公司業務營運不利；Meta在這項法律年底正式上路前，搶先實施新聞封鎖。

杜魯道在瀕大西洋省份愛德華王子島省（Prince Edward Island, PEI）電視記者會中表示，「臉書將企業利益置於民眾安全之上」，還說該公司的行為「令人難以置信」。

聯邦自由黨（Liberal Party）的內閣部長們上週形容臉書的禁令魯莽且不負責任。一些自野火逃離的人向加拿大媒體抱怨，這項禁令讓他們無法分享有關火災的重要資訊。

加拿大正經歷該國歷來最嚴重的野火災情，大火過去一週在西部卑詩省（British Columbia）和西北地方（Northwest Territories）肆虐。

杜魯道在愛德華王子島的康瓦爾（Cornwall）說：「是時候讓我們對臉書這樣的企業抱持更大期望了，這些公司從加拿大人身上賺了數十億美元。」

一名Meta發言人表示，加拿大民眾能繼續使用該公司旗下平台與社區保持聯繫並取得資訊，包括能接觸到政府機關、緊急服務和非政府組織提供的內容。

根據Meta說法，截至18日為止，已有超過4萬5000人利用臉書的「平安通報站」功能標示自己安全無虞，還有約30萬人造訪西北地區黃刀鎮（Yellowknife）、卑詩省基羅納市（Kelowna）的危機應變專頁尋求支援。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1120822