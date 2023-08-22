Today, I spoke alongside a banyan tree beloved by this community for 150 years.



Today it’s burned, but it’s still standing.



This tree survived for a reason. It’s a powerful symbol that we can and we will get through this. We’re in this for as long as it takes. pic.twitter.com/OFyROSWdD3 — President Biden (@POTUS) August 22, 2023

Join me as I deliver remarks on Maui, Hawai'i to discuss the ongoing disaster response and reiterate my Administration's actions to support recovery. https://t.co/bxAbfA1hDp — President Biden (@POTUS) August 21, 2023

MAUI FIRE: NOT SO WARM WELCOME for Joe Biden as he arrives in Lahaina.



The president’s 20+ vehicle motorcade is welcomed with a local giving them the middle finger.



“The whole system in place in our government, in the USA is corrupt”.https://t.co/N6V4hat5uZ pic.twitter.com/qQzgoCc3Bn — Rebel News (@RebelNewsOnline) August 21, 2023

🚨 VIDEO ALERT: Maui Residents Chant “F*CK YOU” to Joe Biden As He Finally Shows Up 13 DAYS After The Fires ⚠️ pic.twitter.com/hmjtxKX5qN — Matt Wallace (@MattWallace888) August 22, 2023

美國夏威夷毛伊島近兩週前爆發野火，至今已奪走逾114條人命，災民如今正一步步重建家園，總統拜登今天矢言，「無論需要多長時間」，都會與他們站在一起。

在強風助長下，野火肆虐毛伊島西部小鎮拉海納（Lahaina），至少造成114人喪命，罹難人數仍在增加。

毛伊郡郡長畢森（Richard Bissen）昨夜在社群媒體臉書（Facebook）表示，目前官方認定失蹤人數已從先前的2000人降為850人。

拜登稍早取消在加州的度假行程，前往毛伊島（Maui）視察。他和第一夫人吉兒（Jill Biden）在夏威夷州長和議員陪同下搭乘直升機，從卡胡魯伊機場（Kahului airport）出發，沿著海岸線一路飛往拉海納災區，之後發表談話。

拜登巡視被大火燒得焦黑的拉海納鎮後有感而發說：「我們要把注意力放在下一步，這是長期重建…需要一起努力。」他還說，他將確保「民眾的聲音被聽到」，也會尊重地方傳統。

在夏威夷州長葛林（Josh Green）、夏威夷州參議員和毛伊島議會代表陪同下，拜登對野火倖存者說：「全國人民與你們站在一起…無論多久，我們都會在你們身邊。」

拜登在一棵歷史悠久的榕樹旁發表談話，這棵樹雖遭火吻但存活下來。他說：「我相信這是一個非常強有力的象徵，代表我們能挺過這場危機，我們將會做到。」

拜登講述自己早年的悲慘故事，他的第一任太太和幼女在車禍中喪生。他說，他能了解毛伊島人的感受，「那種胸口被挖空的感覺，整個人像是被吸進黑洞一樣。」

葛林感謝拜登提供協助，並讚揚聯邦政府迅速做出回應。

在拉海納，拜登車隊從藍色大海穿過公路，行經焦黑的街區，而區內僅有幾處地點未遭破壞。

許多民眾比出「沙卡」（shaka）手勢向拜登夫婦打招呼，他們握緊拳頭，將大拇指及小拇指打出，比出類似「六」的手勢，搭配夏威夷問候語「阿囉哈」（Aloha），但也有少數人對拜登比出罵人的中指手勢。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120822