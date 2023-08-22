台南市長黃偉哲頒發證書給參加開隆宮「做十六歲」成年禮儀式的青少年們。（市府提供／洪榮志台南傳真）

「做十六歲」成年禮是台南府城特有的習俗，也是登錄的市定民俗。中西區開隆宮今天舉辦「做16歲」成年禮儀式，青少年們依循傳統科儀祭拜七娘媽、鑽過七娘媽亭等儀式，象徵「轉大人」。市長黃偉哲也親自到場祝福，並期許每位年滿16歲的青少年，能成為更懂事與守法的好公民，且勇於承擔社會責任與人生新挑戰。

市府指出，「做十六歲」習俗為農曆七夕兒童守護神七星娘娘的誕辰；過去清朝時期年滿16歲即代表成年人，因此在16歲的七夕，家長會替小孩「做十六歲」，以敬謝七星娘娘的守護，同時也象徵小孩長大，可以開始分擔家計及負起社會責任。

今天開隆宮的「做十六歲」成年禮，上百位青少年穿著傳統服飾或狀元服，依循傳統科儀祭拜七娘媽後，還由黃偉哲陪伴鑽過七娘媽亭的神案，並掛起許願卡，象徵完成「轉大人」的成人禮儀式，每個人臉上都洋溢幸福開心的笑容。

黃偉哲表示，台南是全台唯一遵循古禮舉辦「做十六歲」活動的城市，堅持延續傳統文化與歷史禮俗，除了傳承孝道及善良風俗，更是感謝神明保佑孩子平安成長及父母偉大的養育之恩，期盼青少年透過「做十六歲」體認到自己在家庭及社會可以開始負起更多責任，未來成為台南市的驕傲，甚至成為「台南之光」。

黃偉哲還說，市府也希望藉著與全市各宮廟合作，持續舉辦這項古老的文化儀式，一起把「做十六歲」的傳統發揚光大，讓更多人看見台南、認識這項全國唯一的傳統文化。