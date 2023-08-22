一名女子在網路購買眾多網紅推薦的萬能充行動電源，充電時突發生爆炸意外，導致身上多數燒燙傷，3C 達人Tim哥表示，挑選行動電源要注意6點，包括商品是否符合台灣標準檢驗局規定、額定能量標示、多合一式的行動電源有無保護機制、製造年份、電池用料和代工廠等都是挑選關鍵，以現代科技來說，他會推薦小顆好攜帶的行動電源。

Tim哥今（22）日於個人臉書粉專指出，他挑選行動電源會優先看6條件，包括符合台灣標準檢驗局（BSMI）規定認證；額定能量標示（實際可以用來充電的電量），並非業者講的1萬容量，要以轉換出來的真實電源容量為主。

Tim哥說，若購買的行動電源屬多合一式，產品本身的保護機制有哪些、製造年份都須看清楚；廠商的電池用料和代工廠也是購買前要檢視的條件之一；但以現在的技術，Tim哥表示，會從小顆好攜帶的下手。

這起萬能充行動電源爆炸事件，業者昨（21）日表示，已和當事人取得聯繫，由於當事人目前在海外，將安排人員搭周三班機前往了解，強調販售至今，僅此1個案發生爆炸，待取得問題商品後進行肇事分析報告，才能釐清真正的事故原因。