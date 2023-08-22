民眾黨總統參選人柯文哲近日接受中天專訪，談及曾與前總統李登輝談論兩國論的「特殊國與國關係」議題，李稱強調特殊關係，少提國與國。對此，台灣團結聯盟反駁，批柯是「假傳李登輝之意卻順中共之意」。

「柯文哲根本就是胡扯蛋，假傳李登輝之意，是可忍也，孰不可忍！」台聯秘書長周倪安說，她與李相處10多年來，即使李已卸任總統，但只要在聚會或在李登輝學校的場合，李仍無時無刻在絞盡腦汁，想著後輩要如何團結一致，讓台灣這個國家正常化，而非被框死在「中華民國」四個字裡。

周倪安表示，李常提及過去當總統時，有很多未盡事宜，但是總要一步一步做，集眾人之意志，將台灣帶向一個民主正式的國家，並提出「台灣正名、制憲建國」的方向，李登輝1999年7月時曾接受德國之音的訪問，提出「特殊國與國關係」，將兩岸關係定位為「國家與國家」，至少是「特殊國與國」。

周倪安說，李在受訪前，我國接受到情資顯示，時任中國海協會會長的汪道涵擬在中華人民共和國建國50周年的國慶日訪台，屆時可能會發表「北京是中央，台灣是地方」的談話，將造成對台不利局面，因此才會採制敵機先的策略，粉碎中方陰謀。