前苗栗縣長徐耀昌宣布退出國民黨震驚政壇，獲得民進黨支持參選下屆立委的苗栗縣議員曾玟學，也在臉書發表評論，他表示，「從去年鍾東錦縣長退黨參選後的各種發展看起來，這結果並不會讓人太意外」，他也稱「無黨籍」聯盟態勢已愈來愈明確。

曾玟學說，去年縣長選戰時任縣長徐耀昌、海線立委陳超明、現任議長李文斌等國民黨大咖皆力挺鍾東錦，許多鄉鎮市長及議員也跟進以無黨籍參選，站隊態勢明確。在苗栗，派系間的合縱連橫一直都是選舉的重點，其影響力甚至可說比政黨大。

曾玟學表示，前陣子的徐耀昌和苗栗市長邱鎮軍的立委初選，鍾東錦縣長和李文斌議長便力挺徐耀昌，地方四處可見合掛看板及布條。

由於邱鎮軍去年支持的是國民黨提名的謝福弘，當時兩軍對抗激烈、殺到刀刀見骨，因此這場初選也有人認為是縣長選戰的延長賽。另外1邊的海線立委陳超明也因為有案在身遭國民黨停權，本次以無黨籍參選連任。

曾說，從這些過程來看，以鍾東錦為首，包含徐耀昌、陳超明、李文斌及十多位議員在內的「無黨籍」聯盟態勢越來越明確。

他表示，對比已老態龍鍾、欲振乏力的國民黨，這個無黨籍泛藍聯盟的集結具有更大的影響力。因此，在苗栗要觀察政壇發展，政黨並非重點，各派系、山頭間的合縱連橫更加重要。