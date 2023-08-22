台東分局專案小組以車追人，於當晚查獲嫌疑人黎姓男子，起出犯案用空氣槍。（台東縣警察局提供／蕭嘉蕙台東傳真）

黎姓男子持空氣槍朝汽車保養廠開槍，全案以違反刑法槍砲彈藥刀械管制條例與恐嚇罪移送台東地檢署偵辦。（台東縣警察局提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東市再傳隨機槍擊案，位於山西路的汽車保養廠，21日下午遭2台行經車輛連開3槍，擊中停放於一旁的車輛，隨後往北逃逸，台東分局通報成功分局協助攔查，逮獲嫌疑人黎姓男子和同夥並起出空氣槍，依違反刑法槍砲彈藥刀械管制條例與恐嚇罪移送移送台東地檢署偵辦。

21日下午4點多，20多歲黎姓男子和友人分別駕駛2台黑色轎車，行經山西路時突然迴轉停車，並拿出槍枝朝對向汽車保養廠連開數槍，汽保廠老闆聽聞槍聲出來查看，赫然發現停放於一旁的車輛擋風玻璃出現裂痕，地面上留有3顆疑似彈殼物，驚覺事態不妙立即報警。台東分局獲報到場，鑑識查有1部小貨車車窗玻璃毀損，現場遺留塑膠BB彈3顆。

警方根據汽保廠老闆描述後立即調閱沿路監視器，發現2台車犯案後朝成功方向逃逸，即通報成功分局協助攔查，順利於轄內將人攔下，先行帶回成功分局後再轉交台東分局帶回釐清案情。這已是繼2周前台東市中興路貨運行後，第2起隨機開槍案。

台東分局表示，專案小組以車追人，於當晚查獲嫌疑人黎姓男子，起出犯案用空氣槍。黎男與同車者均來自外縣市，警方將持續釐清犯案動機。全案以違反刑法槍砲彈藥刀械管制條例與恐嚇罪移送台東地檢署偵辦。

汽保廠老闆則無奈表示，近來工作量大幾乎沒有外出，更別說與人結怨，保養廠無故遭人開槍，實在覺得莫名其妙，不過還好警方在短短的幾小時就攔獲相關人等。