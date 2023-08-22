輝達預計在本週三公布財報，市場預期營收有機會高於預期，故週一股價飆漲近8.5%。美系外資表示，輝達H100目前已經到貨，但尚未有交期，預估9月後AI伺服器出貨將明顯跳升，將帶動輝達第四季動能更上一層樓，且台灣供應鏈因為在本季協助削減了A100零組件庫存，故營收表現應會比輝達更有看頭。

有鑑於看好輝達，美系外資對於台積電(2330)、世芯-KY(3661)、創意(3443)、晶心科(6533)、京元電(2449)、光寶科(2301)、台達電(2308)、致茂(2360)、華碩(2357)、緯創(3231)、技嘉(2376)、廣達(2381)、奇鋐(3017)、金像電(2368)等多檔個股維持正向看法。

從上游供應端來看，美系外資也指出，台積電(2330)透過轉換CoWoS-S到CoWoS-R以增加產能，預估今年11kwpm到明年25kwpm。

除供應端動能無虞外，在需求端部分，AI的資本支出今年將從430億美元，明年更上看達660億美元、年增率5成，企業對AI的支出正面，但非AI支出則看法相對分歧。

上述美系外資所指的輝達H100，是目前訓練大語言模型最需要的圖形處理器(GPU)，它可以應用於各種AI場景，日前市場更傳出，輝達H100繪圖處理器(GPU)傳出利潤接近1000%，利潤率相當驚人。