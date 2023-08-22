大陸於8月10日宣布解除前往日本等國家的旅行團限制，根據日本旅遊局的統計，2019年疫情前於大阪旅遊的1,231萬名觀光客中，有46％為陸客，另外，觀察統計到2023年6月的數據顯示，大陸赴日旅遊人數約21萬人，為2019年6月大陸人赴日旅遊人數的24％，以上的數據顯示出大陸旅客對日本觀光業的重要影響，以及大陸旅日人數的成長空間。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊表示，疫情前大陸在日本的旅遊人數與消費金額皆居旅日國家中第一，預期此次解禁將加速日本觀光業的復甦。觀察訪日外國人當中來自大陸遊客比例不到4％，預估大陸的解禁將推升日本國內的消費力道，刺激日本經濟消費，持續看好包括「全國旅行支持」計劃繼續支撐服務消費類股。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊表示，短期因美國通膨壓力居高不下及大陸經濟下行風險疑慮，漲多獲利了結賣壓促使日股回檔調整，但從日本總體基本面結構性正向發展來看，調整後股市向上走勢仍具有可持續性。後續仍會伺機加碼景氣觸底的科技及先進製程半導體類股，工業機具及汽車供應鏈等，各類產業自動化革新等締造日本商機無限，內需景氣復甦以及觀光需求增溫將帶動日本相關REITs題材走俏。

兆豐日本優勢多重資產基金採取「股權、類固定收益、REITs」等多元資產組合，股權與類固收比例會動態調整，以日本多重資產為基底，鎖定旅遊文化、科技創新、動漫娛樂、日本房市等四大優勢產業，有助強化投資組合攻守皆宜的特性。基金有新臺幣、美元、日圓三種幣別，為目前國內首檔以日圓幣別發行的基金。現階段很適合採取單筆分批進場或定期定額的投資方式，參與日本多重資產長期漲升的進場布局好時點。