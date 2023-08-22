富旺國際已公布第二季稅後純益1.41億元，單季EPS達1.5元，年增率達1.3倍；推升上半年稅後純益1.45億元，較去年同期虧轉盈，EPS達1.54元，獲利表現亮眼；此外，富旺前七月營收10.88億元，年增幅達2.8倍！
法人預期，隨著第三季進入交屋高峰期，富旺營收表現可望逐季攀升。
富旺國際（6219）上半年財報出爐，每股淨值達10.72元、已重回票面之上，櫃買中心已公告，富旺自今（22）日起恢復融資融券交易。富旺早盤股價最高漲逾3％，目前仍維持約2％的漲幅。
富旺國際已公布第二季稅後純益1.41億元，單季EPS達1.5元，年增率達1.3倍；推升上半年稅後純益1.45億元，較去年同期虧轉盈，EPS達1.54元，獲利表現亮眼；此外，富旺前七月營收10.88億元，年增幅達2.8倍！
法人預期，隨著第三季進入交屋高峰期，富旺營收表現可望逐季攀升。
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