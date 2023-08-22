今天是一年一度七娘媽生，也是七夕情人節，新竹竹蓮寺遵循古禮每年舉辦七夕成年禮，透過「輭轎腳」和「脫絭」儀式，祝福16歲青少年「轉大人」。新竹市長高虹安與竹蓮寺主委、新竹市議會議長許修睿也到場為6名青少年見證，現場超過800名青少年一同參與。

高虹安說，在七娘媽誕辰日也是每年七夕，辦理成年禮儀式，讓新竹在地的孩子們能親身體驗優質傳統文化活動，今晚還有七夕晚會，邀請金曲獎饒舌歌手熊仔、美聲天后閻奕格、創作歌手琳誼及純質女聲吳汶芳，和市民朋友一同共度浪漫的七夕情人節夜晚。

許修睿說，竹蓮寺自21年前開始辦理七夕成年禮，與市府合作舉辦七夕成年禮已7年，是全台唯二、北台灣唯一循古禮舉辦「做16歲」的廟宇，感謝七娘媽的護佑，希望透過成年禮儀式，讓學子們體會「轉大人」的責任感、學會為自己的行為負責，同時帶給每位青年滿滿祝福。

成年禮「輭轎腳」儀式，學子需跪爬過「七娘媽亭」向七娘媽拜謝，以示感恩之情之外，也象徵前途在前並懂得謙卑；「脫絭」則為答謝七娘媽多年庇佑，將掛在幼兒頸上保佑健康成長的「絭」取下，讓孩子們認知到自己長大成人，「脫絭」後即完成「成年禮」。

民政處指出，今年的七夕成年禮系列活動，上午舉辦「輭轎腳」七夕成年禮及與銘傳大學商業設計學系合作絹印DIY體驗活動「獨屬我的色彩」，可製作「做十六歲」、「戴絭」2款主題小卡，具獨特性及收藏性；七夕晚會共邀請5組歌手樂團精彩開唱，陪伴市民歡度浪漫七夕夜。