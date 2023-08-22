李玟生前錄音檔在網路瘋傳，除了控訴陸綜《好聲音》制度不公，更聲淚俱下表示遭節目報復，讓她入行28年來首度被羞辱，引發網友不滿撻伐，不過願意站出來力挺的藝人卻是寥寥可數，對此，樂評人樹娃點出背後關鍵，強調：「誰也不會去以身犯險，给自己找麻煩」。

樂評人樹娃指出鮮少藝人站出來為李玟發聲，這樣的結果是可以預料，畢竟該圈子的規則就是面對任何事情，都得保持事不關己的態度，誰也不想刻意去淌渾水，加上很多人並非當事者，才會選擇保持沉默，至於與李玟同為導師的幾位明星，為何對此事都始終保持緘默?在於可能與節目組簽署保密協議，不能經非正當途徑吐露任何細節，才會讓所有人不願意以身犯險，替自己惹禍上身。

樂評人樹娃揭露鮮少藝人力挺李玟的關鍵原因。 。（圖／樹娃shuwa微博）

樹娃表示韓紅雖跳出來為李玟發聲，但畢竟不是當事者，內容還是相當克制，只能希望上级部門徹查釐清事情真相，加上李玟已經逝世，死無對證，其他旁觀者也是愛莫能助，而李玟不是為了賺錢才接節目，才會聯合约内容及價碼都不知道就簽了，最後為了爭取公平，導致只得犧牲自己的行為發生。

樹娃指出這件事早在2022年就發生，原本應該早就被粉飾掉，沒想到李玟離世後再度發酵，甚至有越演越烈的趨勢，不禁感概：「這就是為了還李玟一個公道吧」。