桃園市大園警方辦理青春專案馬術體驗活動，讓學童實際體驗騎馬、了解馬術運動、馬匹飼養以及馬場文化等。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園警方22日辦理馬術體驗活動，學童們初次嘗試都感到相當新奇有趣。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園警方辦理青春專案馬術體驗活動，邀請亞洲電台主持人、網紅歌手黃子宇一同宣導預防犯罪及交通安全觀念。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園警分局今日上午，在大園區朋馳馬術俱樂部辦理「馬吉好朋友馬術體驗營」青春專案活動，讓學童體驗騎馬、與馬匹趣味互動，同時也邀請在亞洲電台擔任主持人的網紅歌手黃子宇到場，與警方一同宣導正確的預防犯罪及交通安全觀念。

大園分局表示，暑假期間青少年活動時間增加，為鼓勵學童走出戶外，從事正當休閒娛樂，特別結合大園家長會長協會，舉辦這場馬術體驗營，讓學童實際體驗騎馬、了解馬術運動、馬匹飼養以及馬場文化等活動，以最安全的方式與動物近距離接觸，藉此學習尊重生命、愛護動物觀念，學童們初次嘗試都感到相當新奇有趣。

警方指出，不法份子經常利用暑假期間慫恿學生，從事吸毒及加入幫派等不法活動，也會利用打工陷阱，引誘學生從事援交或詐欺車手等犯罪行為，嚴重影響青少年的身心健康發展，盼藉由這次活動鼓勵青少年多走出戶外，從事正當休閒娛樂，避免網路成癮或流連不當場所，同時盼能透過宣導活動，加深民眾預防犯罪觀念，減少被害的機會。

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