國民黨今召開「綠能斷尾求生 賴勁麟與賴清德共推修法露馬腳？」記者會，質疑賴清德嫡系與雲豹能源關係千絲萬縷，不僅夫妻檔子弟兵李退之、郭貞慧遭貼「光電夫妻」標籤，新系立委賴瑞隆與雲豹的綠金網絡，更是剪不斷的「綠金結構」，強調唯有下架民進黨，才能夠撥亂反正，才能夠還給台灣一個乾淨的天空，還給下一代孩子們一個美好的未來。

桃園市議員凌濤表示，雲豹小公主賴品妤的老爸賴勁麟昨天正式辭去雲豹能源董事長，並且發出四大聲明，賴勁麟被迫「斷尾求生」連「雲豹國王」都當不成。而賴品妤直接落跑「雲豹小公主」公主病，完全不敢面對台灣社會與輿論的監督。他強調，賴勁麟請辭是要救賴品妤的選情？還是怕越演越烈燒到賴清德，所以為了救賴清德？亦或擔心新潮流介入光電事業成為選情的破口？

高雄市立委參選人李明璇指出，民進黨執政之下，非核家園變成了肥鵝家園，養了非常多的大肥鵝，那其中的綠能發電更是變成了綠營發財的肥鵝，現在被爆出來之後，相關的人士開始斷尾求生，用請辭來試圖做出停損點，但根本就不是誰當董事長、獨立董事的問題，而是民進黨怎麼可以如此公然的大賺黑心錢。

李明璇說明，賴清德2019年擔任雲豹董事長賴勁麟女兒賴品妤競選立委的總部主委；而雲豹獨立董事李退之曾任賴清德內閣的農委會副主委；且賴清德於2011年、李退之老婆郭貞慧於2013年，輪流擔任「台南市台日友好交流協會」理事長，李退之則在2019年擔任其改制後的「財團法人台南市台日文化友好交流基金會」董事長。

李明璇指出，前幾天，網路上有眼尖的網友揭露，新潮流系大老賴勁麟與賴清德在20年前就在立法院強推「再生能源發展條例」。在2002年12月11日立法院經濟能源委員會的會議紀錄中，明白記錄了賴清德與賴勁麟如何一搭一唱，強推相關法律，賴清德的原文說「對於再生能源法案，本席認為應儘量與電業法修正案脫鉤，不要非等電業法修正案通過後才來審查，因為電業法修正案有很多不確定因素。」他還說「有關非核家園的概念，本席與賴勁麟委員在衛環委員會所推動的環境基本法第二十二條中，已有所規定」。

李明璇強調，當時賴清德與賴勁麟極力將再生能源法案跟電業法脫鈎，之後賴勁麟竟然還跑去擔任綠能公司的董事長，大賺特賺，根本就是球員兼裁判，已經到了無法無天的地步。熟悉法條、運用關係打通任督二脈，再用綠能公司所賺的錢，繼續資助民進黨新潮系特定的政治人物，繼續加深自己的人脈網絡，這樣的「綠循環」令人瞠目結舌。

凌濤指出，根據「政治獻金法」，與政府機關有巨額採購或重大公共建設投資契約，且在履約期間之廠商，不得提供政治獻金。但民進黨在這段期間，居然用各種方式讓綠能標案可以不適用「政府採購法」？他呼籲國營企業應納入「政治獻金法」規範，絕對不能讓不法人士上下其手。

凌濤也點出，「民進黨切不斷賴瑞隆與雲豹的綠金網絡」。他表示，賴瑞隆在建設公司吳姓家族以及雲豹能源大股東張建偉的資助下，成立了規模1000萬元的「高雄市新世代教育基金會」，而雲豹能源集團在上屆立委選舉，捐款最多的對象就是賴瑞隆。

凌濤提及，根據財團法人高雄市新世代教育基金會的基本資料顯示，捐助者中的雲豹執行長譚宇軒涉及前口湖鄉長林哲凌等人貪污案件，根據雲林地方法院判決內容，譚宇軒共同犯商業會計法第71條第1款之填製不實罪，處有期徒刑3月。他說明，雲豹能源的子公司永鑫能源要在口湖鄉設立電廠，為求工程順利，執行長譚宇軒透過管道向林哲凌表明願支付新台幣350萬，擺平民眾的抗爭。他向賴瑞隆喊話，口口聲聲要為新世代做事，但資助者多是涉入光電弊案的人士，你要如何對高雄市民交代？資助者的政治獻金是否有對價關係的可能？賴瑞隆應該出面說清楚、講明白！

凌濤強調，剪不斷的綠金結構！賴勁麟只是一名免洗筷門神？換了賴勁麟，還有千千萬萬個賴勁麟；捐了賴瑞隆，還有千千萬萬個賴瑞隆。台電面對極大的虧損，不能因為賴勁麟請辭就斷尾求生，讓他們設下防火牆，而不影響賴清德與新潮流，國民黨將會繼續追查下去，給社會大眾一個清楚的真相。